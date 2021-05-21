Хорошее кино определяется не только качеством картинки, убедительной актерской игрой и интересным сюжетом. Не менее важным критерием качества фильма являются реплики героев, которые могут стать крылатыми выражениями и уйти в народ. Художественный фильм «Турист», рассказывающий историю о российских инструкторах в ЦАР, таких реплик много. Специально для наших читателей мы отобрали десятку лучших

Остросюжетный боевик «Турист», премьера которого состоялась 19 мая на телеканале НТВ стал большим событием в мире российского кинематографа. По сюжету фильма, главный герой Гриша Дмитриев (Владимир Петров) прибывает в Центральноафриканскую республику в качестве инструктора. В его задачи входит обучение солдат местной армии основам тактики и методам ведения боя. И это была бы абсолютно рядовая командировка, если бы несколько бандитских группировок при поддержке французских кураторов и наемников из Чада не начали бы наступление на столицу.

«Турист» высоко оценили военные эксперты, поскольку он не просто снят по реальным событиям, но и изобилует очень скрупулезно проработанными деталями, которые создают неповторимую атмосферу быта российских инструкторов в далекой африканской стране. Важной частью этого — являются реплики как главных, так и второстепенных персонажей, которые имеют все шансы стать крылатыми выражениями.

«Это страна возможностей, и у каждого сейчас есть возможность вернуться обратно». Колкие фразочки и черный юмор являются важной частью военного быта. Еще Александр Твардовский писал в «Василии Теркине», что «на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой». И фраза про страну возможностей как раз про это.

«Кажется, нас окружают добрые прекрасные люди, медленно сжимая кольцо», — это говорит один из героев фильма о кровожадных боевиках, которые начали наступление на столицу ЦАР — Банги. Очевидно, это отсылка на бессмертную песню Андрея Миронова «Остров невезения», в которой поется про людей-дикарей, на лицо ужасных, но добрых внутри. Однако и без этого фраза абсолютно самостоятельная и цепляющая.

«Бонжур, православные» — так персонаж с позывным «Макет» в фильме приветствовал центральноафриканцев. И эта фразу уже начали цитировать в социальных сетях. Не менее меметичной стала реплика «Кубани» «Конец котенку».

Много в фильме и брутальных фраз, которые подойдут, как говорится, на случай важных переговоров. «Найду этих уродов, лично обезжирю», «Отставить валить!» и «Это вам за Севастополь!» однозначно войдут в обиход. Тем более, что последняя — отсылает к знаменитой реплике из культового фильма «Брат-2».

Не обошлось в «Туристе» и без мощных сентенций. «Русские — это цемент, который сплачивает FACA. Пока есть цемент — песок не рассыплется», — такую характеристику один из антагонистов фильма дает российским инструкторам.

Ну, и, пожалуй, главная реплика фильма, в которой раскрывается вся его суть, принадлежит российскому инструктору Макету: «Американцы ж — они за демократию борются, а мы (русские) за справедливость». Эту фраза вполне можно заносить в один ряд с бессмертными высказываниями Данилы Багрова про правду из фильма «Брат-2» и крылатыми словами Верещагина из «Белого солнца пустыни».

Впрочем, вы можете составить свое самостоятельное мнение о фильме «Турист». И хотя телевизионная премьера уже прошла, уже завтра, 22 мая, кино будет доступно на цифровых площадках Окко, iTunes, Google play, Кинопоиск, и ivi.