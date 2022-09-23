«Мы все разговариваем на русском языке». Семья из Донбасса в Подмосковье рассказала об ожиданиях от референдума | 360°

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«Мы все разговариваем на русском языке». Семья из Донбасса в Подмосковье рассказала об ожиданиях от референдума

Жители Донбасса голосуют на референдуме в Подмосковье

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Жители Донбасса, голосующие на референдуме в Подмосковье, рассказали, что давно этого ждали. Они рассказали «360», что это было необходимо.

«Да, референдум нужен. Мы же все разговариваем на русском языке. Мы ждем положительных результатов. Хотелось бы все-таки вступить в состав России. Долго этого ждали», — рассказала журналистам донбасская семья с маленьким ребенком.

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Отец семейства добавил, что его сыну тут больше нравится.

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По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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Донбасс

ЛНР

Признание ДНР и ЛНР

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

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