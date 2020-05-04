«Мы вместе можем сделать хоть немного». Ветеран из Петербурга за три дня собрала 1 млн рублей для врачей

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева помогла собрать один миллион рублей, который пойдет на помощь врачам. Теперь блогер-ветеран ставит новую цель — три миллиона.

Зинаида Корнева в обращении на своем YouTube-канале рассказала, что им удалось собрать один миллион рублей за три дня.

«К сожалению, еще очень много врачей заразились и погибли от коронавируса, поэтому мы решили увеличить сумму, которую собираем, до трех миллионов. Врачи не щадят себя и своей жизни… Мы вместе с вами можем сделать хотя бы немного для них. Спасибо вам большое», — объявила Корнева.

Ветеран из Санкт-Петербурга объяснила, что эти деньги пойдут пострадавшим медикам, а также родственникам погибших работников больниц. Корнева рассказала, что вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура.

Зинаиде Корневой в сентябре исполнилось 98 лет. Она ушла на фронт в 19 и служила зенитчицей-наводчицей в войсках ПВО. Она публикует на канале рассказы о Великой Отечественной войне. У ветерана уже около 3,6 тысячи подписчиков.

Британский ветеран Том Мур собрал более 30 миллионов фунтов (около 2,7 миллиарда рублей) для помощи национальной системе здравоохранения NHS. Изначально он ставил себе целью получить всего тысячу.