«Мы видим только их глаза». Оперштаб выпустил ролик с благодарностью врачам

Официальный оперштаб по коронавирусу выпустил социальный ролик с благодарностью врачам за их труд и самоотверженность. 21 июня медработники отмечают профессиональный праздник.

«Как выглядят врачи, которые ежедневно спасают жизни людей? Все, что мы сейчас может увидеть, это их глаза», — говорит закадровый голос на видео.

В ролике благодарят медработников, которые все время пандемии не снимают защитные маски, перчатки и костюмы и самоотверженно работают сутки напролет: «Спасибо, герои!».

Ранее президент России подписал указ о награждении медицинских работников орденами и медалями за вклад в борьбу с COVID-19.

Согласно опросам, россияне стали лучше относиться к врачам после начала пандемии коронавируса.