«Мы в таком мире жить не хотим». Недовольные законом о домашнем насилии выйдут на митинг

В парке «Сокольники» 23 ноября пройдет митинг против законопроекта о домашнем насилии. Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин объяснил «360», почему нашлись недовольные инициативой.

Кормухин заявил, что в большинстве своем разработкой документа занимаются феминистские и ЛГБТ-сообщества. Кроме того, проект попросту «списан» с уже существующих правовых норм.

«Из 35 официально зарегистрированных организаций, которые выступили в поддержку закона, 24 получают финансирование из-за рубежа и <…> являются иностранными агентами. <…> Источник закона — калька законодательства, принятого в разных странах мира, где легализованы однополые браки и маршируют гей-парады», — подчеркнул лидер «Сорок сороков».

Он пояснил, что в России не совсем верно понимают гендерное равноправие. В стране понятие расценивают как равное положение между мужчиной и женщиной. На самом деле, это не совсем так. И инициаторам законопроекта об этом известно.

Мы не хотим, чтобы эта так называемая цивилизация пришла в наши семьи. <…> Мы в таком будущем жить не хотим Андрей Кормухин лидер православного движения «Сорок сороков».

«Гендер — это пол, которым себя ощущает мужчина или женщина. Уже сейчас в мире насчитывается 58 полов — это равноправие между ними», — сказал Андрей Кормухин.

По его словам, сейчас используются технологии разрушения семьи, которые в том числе позволили проводить за рубежом так называемые ярмарки для гомосексуальных пар. На них в буквальном смысле торгуют детьми — заключаются контракты с суррогатными матерями. Известны случаи, заметил лидер православного движения, когда детей изымали из «нормальных семей и передавали в гомосексуальные пары».

Подобная ситуация может стать привычной и в России, полагает Кормухин, если будет принят закон о домашнем насилии. В частности потому, что документ «дает трактовать формы насилия» так, как будет угодно заинтересованным лицам.

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«Никто не предоставляет четких формулировок о психическом, экономическом и других видах насилия. Но именно они дают возможность врываться в нормальные семьи и изымать детей», — заметил Кормухин.

Он обратил внимание на тот факт, что в российском законодательстве достаточно норм, которые регулируют наказания за физическое насилие. Их просто нужно заставить работать, для чего необходимо обсудить проблему с МВД, прокуратурой и другими профильными ведомствами.

«Вопиющие случаи, которые используются лоббистами закона, на фоне общего насилия ничтожны по своему количеству — какие-то доли процента. <…> Семейное насилие ничем не отличается от насилия подъездного, уличного, в транспорте или еще где-то», — сказал лидер «Сорок сороков».

Кормухин допустил, что после принятия закона его могут использовать для своих целей различные преступные сообщества.

«Мы даем чудовищные инструменты тем людям, которые ради денег готовы пойти на все», — заключил он, заметив, что 23 ноября на митинг придут представители 180 семейных организаций, которые выступили против документа. В рабочую группу по проекту закона их не пригласили.