«Мы умираем за эти символы». Всеволод Чаплин поддержал петицию против Ивана Урганта

«Сопоставление Христа с животным — это, конечно, кощунство, сопоставление жертвы Христа, которая открыла нам дверь в рай, с умерщвлением животного — это кощунство, само присутствие в нашем информационном поле человека, который приехал в Россию только потому, что ему там выкатили налог такой, какой у нас пора выкатить олигархам, это, конечно, проблема», — сказал «360» Всеволод Чаплин.

По мнению Всеволода Чаплина, осмеяние религиозных символов показывает, что человек считает себя более значимым и ценным, чем те, над чьими ценностями он издевается.

«Господин Ургант, который в общем является символом облегченного нравственного отношения к происходящему в стране, — это тоже некая политическая и культурная проблема. Да и сам Первый канал — это большая этическая проблема, как явление. Я очень надеюсь, что Первый канал исчезнет как явление, что вместо него будем смотреть и слушать умных людей в том же YouTube», — подчеркнул Всеволод Чаплин.

Священнослужитель заметил, что православное общество, как и любое другое, имеет право высказывать свое мнение и защищать то, что для них значимо.

Я думаю, что нужно нашим оппонентам привыкнуть к тому, что православные люди высказываются, и понять, что эти люди имеют точно такое же право на свое публичное высказывание, как и все, кто таким наглым образом на государственном телеканале при хорошей зарплате подвергает осквернению символы, которые для нас, православных христиан, важнее жизни, мы умираем за эти символы Всеволод Чаплин.

Православное общественное движение «Сорок сороков» возмутил выпуск, вышедший в эфир 7 января, когда отмечается Рождество. В начале выпуска показали коллаж с иллюстрацией рождения Николаса Кейджа в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Потом гость передачи Жерар Депардье пошутил о свинине на рождественском блюде.

Активисты потребовали лишить Урганта гражданства и наказать Первый канал. Петицию подписали больше 20 тысяч человек.