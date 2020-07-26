«Мы тоже в этом списке»: Кадыров рассказал о реакции чеченцев на санкции США

Жители Чечни встали на защиту лидера республики Рамзана Кадырова. Люди считают, что Госдеп США внес и их вместе с Кадыровым в санкционный список.

«Те, кто меня видит, говорят мне: „Если ты и твоя семья в [санкционном] списке [США], то мы тоже в этом списке“. Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что американцы могут придумывать «хоть тысячу санкций в день против него, если им нечего делать».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о санкциях против Кадырова. По его словам, такое решение в Вашингтоне приняли из-за неких серьезных нарушений прав человека в Чеченской Республике, за которые несет ответственность руководитель региона. Лидер Чечни сначала опубликовал в Сети свое фото с двумя пулеметами, а потом пригласил Помпео в республику, чтобы разобраться, «кто какие права нарушает».

В санкционный список попали и члены семьи Кадырова — его жена и дочери.