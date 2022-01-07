«Мы теряли контроль над собой, нам платили». Задержанные боевики в Казахстане дали первые показания

Задержанным участникам беспорядков в казахстанском городе Шымкенте платили деньги за погромы, а также выдавали энергетики, после распития которых их рассудок затмевался. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы администрации города Шынгыса Мукана.

Полиция Шымкента пресекла беспорядки, но всего пострадали около 60 человек, включая гражданское население.

7 января в Казахстане уже четвертый день продолжаются беспорядки и погромы. Предварительный ущерб составляет 100 миллионов долларов. Среди казахстанских силовиков более 10 погибших, свыше 350 были ранены.

Есть пострадавшие среди участников протестов. В пятницу президент республики выступит с новым обращением к народу.