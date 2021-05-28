«Мы теперь на улицу ходим в туалет». Школьники из уральского села записали рэп об отключении воды

Школьники из села Позариха в Каменском районе Свердловской области записали видеообращение к главе муниципалитета Сергею Белоусову. Дети зачитали рэп, обвинив власти в том, что в селе нет воды, поэтому им приходится ходить в туалет на улицу.

«Мы — дети Позарихи Каменского района Свердловской области. Мы хотим показать, как мы живем в XXI веке — веке передовых технологий. Мы дети Позарихи, у нас воды нет. И мы теперь на улицу ходим в туалет. <…> Нет горячей воды, нет холодной воды, И садик теперь не работает, увы. Кто нам воду отключил, ну-ка все в ряд! Мы очень хотим вам надрать зад!» — заявили восьмиклассники.

По словам учеников, горячую и холодную воду в селе отключили 11 мая. Дети возмущены, что люди не могут даже помыться. Баня есть не у всех.

Белоусов отреагировал на обращение школьников, заявив, что вода была отключена для проведения ремонтных работ. Он подчеркнул, что это зона ответственности ООО «ТК Система», сети обслуживаются в рамках концессионного соглашения. Воду отключили, но фактически ремонт так и не был начат.

«Мы сейчас с управляющей компанией в диалоге, даже готовы помочь — техникой и материалами, если договоримся о механизме возмещения затрат бюджета», — сказал он в комментарии Ura.ru.

По словам чиновника, холодная вода предоставляется потребителям в полном объеме. При этом дети утверждают, что напор такой слабый, что люди, которые живут на третьих этажах домов, все равно сидят без нее.