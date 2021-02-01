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    01 февраля 2021, 15:58

    «Мы суверенитетом не торгуем». Медведев — о территориальных претензиях Японии к Курилам

    Артур Блянихов

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал территориальные претензии Японии к островам Курильской гряды. Его процитировало РИА «Новости».

    «Утро.ру» напомнило о недавних словах японского премьера Есихидэ Суга про то, что суверенитет страны распространяется на Южные Курилы.

    Медведев отметил готовность Москвы обсуждать с Токио вариант совместной экономической деятельности на Курилах, однако японская сторона пока не соглашается на это.

    «Но по понятным причинам есть те нормативные установки, скажем так, включая важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем и никаких решений на эту тему принимать не можем», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.