«Утро.ру» напомнило о недавних словах японского премьера Есихидэ Суга про то, что суверенитет страны распространяется на Южные Курилы.

Медведев отметил готовность Москвы обсуждать с Токио вариант совместной экономической деятельности на Курилах, однако японская сторона пока не соглашается на это.

«Но по понятным причинам есть те нормативные установки, скажем так, включая важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем и никаких решений на эту тему принимать не можем», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.