«Мы суверенитетом не торгуем». Медведев — о территориальных претензиях Японии к Курилам
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал территориальные претензии Японии к островам Курильской гряды. Его процитировало РИА «Новости».
«Утро.ру» напомнило о недавних словах японского премьера Есихидэ Суга про то, что суверенитет страны распространяется на Южные Курилы.
Медведев отметил готовность Москвы обсуждать с Токио вариант совместной экономической деятельности на Курилах, однако японская сторона пока не соглашается на это.
«Но по понятным причинам есть те нормативные установки, скажем так, включая важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем и никаких решений на эту тему принимать не можем», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.