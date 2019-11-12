Обязательная регистрация по паспорту при входе в интернет не нужна россиянам, ведь они и так проходят авторизацию при подключении. Дополнительный контроль может плохо отразиться как на пользователях Рунета, так и на российских ресурсах. Такое мнение в беседе с «360» высказал бывший советник президента РФ по интернету, владелец LiveInternet Герман Клименко.

«Формально у нас весь интернет и так уже достаточно авторизован и нет никакой анонимности. Речь идет не о том, чтобы входили в интернет по паспорту. Ресурсы должны принимать авторизованных людей», — считает Клименко.

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Вход в Сеть по паспортам, по его мнению, это высказывание полного недоверия системе МВД, которое борется с «левыми» карточками.

«Если это запрет для ресурсов, то это более эффективная история», — отметил он.

Однако собеседник «360» отметил, что при реализации идеи с паспортами российские ресурсы могут потерять около 30-40% аудитории. При этом, если цель законодателей сделать так, чтобы на сайтах Рунета не писали что-то плохое, то инициатива может оказаться успешной.

Но что будем делать с зарубежными ресурсами? Они точно не будут выполнять решение данной истории. Поэтому, как обычно, в зависимости от трактовки истории, мы стреляем себе в ногу — либо в сторону ресурсов наших, либо в сторону наших пользователей Герман Клименко.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила в Госдуму и Совет Федерации предложение обсудить возможность введения в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет. Автором инициативы стал президент ассоциации Рахман Янсуков.

По его идее любой человек, находящийся на территории РФ, должен будет представлять электронную версию документа, удостоверяющего личность для авторизации в Сети.

«Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети Интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного», — заявил Янсуков ТАСС.

Он отметил, что это решение поможет оградить подростков и другие «незащищенные категории граждан» от негативного влияния интернета.