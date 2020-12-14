«Мы сочувствуем всеми силами»: директор магазина раскрыла подробности конфликта, после которого мальчик впал в кому

В Новосибирске из-за конфликта с продавцом подросток впал в кому. Ситуация неоднозначная и следствие уже начало разбирательство. Тем временем директор магазина «Краски» Елена Афанасьева сообщила «360», что продавца отстранили от работы. Также выяснилось, что мужчина — ее родственник.

«Ну, идет следствие, я надеюсь, независимое и непредвзятое. Значит берутся показания, я так понимаю. <...> Отстранили от работы [продавца], конечно, на время разбирательства, безусловно. Потому что была нарушена должностная инструкция, как нужно вести себя во внештатных ситуациях», — сообщила Афанасьева.

Женщина объяснила, что продавец намеревался просто прекратить эти «покатушки» на крыльце магазина.

«Естественно, он не имел ввиду, каких-то таких вот последствий. То есть он просто думал, что он как-то им строго скажет уйти и они уйдут, вот и все. С его стороны никаких действий, которые были бы направленны на травмирование детей не было», — рассказала директор.

Но при этом собеседница «360» обратила внимание, что все это с его слов. Сама она там не присутствовала в тот момент. Также у заведения нет камер видеонаблюдения, которые помогли бы разобраться в этой ситуации. Пока руководство не принесло извинения семье пострадавшего мальчика. И на это у них есть свои причины.

«Для нас это очень большая трагедия, и мы сочувствуем всеми силами, которые только можно, в этой ситуации. Давайте дождемся каких-то результатов разбирательства, но, к сожалению, папа ребенка — я его прекрасно понимаю, конечно, как мать, но тем не менее он позволил себе позвонить вот этому нашему сотруднику и угрожать ему по телефону и так далее», — поделилась Афанасьева.

Однако записи телефонных угроз не сохранились. Более того, отец мальчика утверждает, что звонил продавцу из отделения полиции и предлагал встретиться «для каких-то разборок». По словам директора, продавец не пытается скрыться от кого-то. Пока он до сих пор находится в шоке от случившегося. Ведь когда ребенка увезли на скорой, мальчик еще реагировал и серьезных опасений не было.

«Он увидел, что ребенок лежит, не поднимается и он вызвал скорую помощь сразу же. <…> Да, он мой родственник. Он в этой ситуации, как мой сотрудник, а родственникам не запрещено работать на одном предприятии, <…> я только за справедливое расследование, выгораживать его не буду, если он действительно что-то совершил противоправное, он будет за это отвечать», — заключила собеседница.

Два подростка катались на крыльце магазина «Краски». Продавцу это не понравилось и он решил их разогнать. При этом одного мальчика он схватил и толкнул с крыльца. Тот упал и получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Школьник уже третий день находится в коме.