По словам Ковалева, среди узников Освенцима оставались те, кто уже не мог ходить, и их силой вытаскивали из бараков.

«И естественно, они были безмерно рады. Представляете, когда нас освободили, мы там все слезами залились от радости», — признался Ковалев.

Он добавил, что момент освобождения был очень трогателен, поскольку никто не думал, что останется в живых.

По его словам, слухи о том, что Освенцим освободили не советские войска, а американские, распускают какие-то отбросы. Кто-то ведет целенаправленную агитацию по этому вопросу, которую, по мнению Ковалева, надо в корне пресекать.