«Мы слезами залились от радости». Бывший узник Освенцима — об освобождении из концлагеря
Бывший партизанский разведчик и узник Освенцима Евгений Ковалев рассказал RT, что испытали пленники лагеря смерти в момент освобождения советскими войсками.
По словам Ковалева, среди узников Освенцима оставались те, кто уже не мог ходить, и их силой вытаскивали из бараков.
«И естественно, они были безмерно рады. Представляете, когда нас освободили, мы там все слезами залились от радости», — признался Ковалев.
Он добавил, что момент освобождения был очень трогателен, поскольку никто не думал, что останется в живых.
По его словам, слухи о том, что Освенцим освободили не советские войска, а американские, распускают какие-то отбросы. Кто-то ведет целенаправленную агитацию по этому вопросу, которую, по мнению Ковалева, надо в корне пресекать.