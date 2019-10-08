Причина, по которой дело «Седьмой студии» вернули в суд, а не в прокуратуру, еще не известна. Как рассказал «360» адвокат Юрий Лысенко, пока что объявлена только резолютивная часть решения Мосгорсуда.

«В окончательной форме постановление еще подготовят. Сейчас только резолютивка. Получим документ — будет видно, почему суд посчитал незаконным постановление Мещанского суда и почему его отменил. Посмотрим. Сейчас невозможно об этом говорить», — сказал адвокат Юрий Лысенко.

По его словам, суд будет заново рассматривать дело, снова нужно будет рассказывать об очевидных вещах и приводить доводы. В то же время он заметил, что возвращение в прокуратуру дела тоже не было их целью. Задача — добиться полного оправдания.

«Мы шли к доказательству невиновности, оправдания. Мы шли не к возвращению дела, а добиться того, чтобы признать невиновными наших подзащитных. Юрий Константинович (Итин — прим. ред.) не совершал никакого преступления, и мы это обязательно докажем. Но по времени это теперь будет гораздо дольше», — добавил Лысенко.

«Второй шанс для следствия». Экс-генпрокурор РФ — о возвращении дела «Седьмой студии» в прокуратуру Подробнее

Ранее стало известно, что Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда отправить дело «Седьмой студии» обратно в прокуратуру. Мещанский суд сделал это после того, как экспертиза показала, что на проект «Платформа» потратили даже меньше, чем на аналогичные.

По версии следствия, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева и Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей из 214 миллионов, которые были выделены АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 годах.