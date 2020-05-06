«Мы сделали и больше не будем». Блогеры раскаялись в барбекю на Сенной площади

Далгат Раджи и Алексей Ушаков, устроившие шашлыки в центре Санкт-Петербурга, раскаялись и призвали не повторять их ошибок. Молодых людей за их безрассудство оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В полиции молодые люди заявили, что хотели просто поднять всем настроения и не ожидали столь большого резонанса.

«Не делайте так. А мы сделали и больше не будем. Всем мир. Всем пока. Любви. Не болейте», — заявили блогеры.

Октябрьский районный суд в среду оштрафовал молодых людей на 50 тысяч рублей: каждый должен будет заплатить по 25 тысяч. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».

Далгат Раджи и Алексей Ушаков установили мангал и пожарили шашлыки на Сенной площади 2 мая. Весь процесс они снимали на видео для блога. Молодым людям по 27-28 лет. Они приехали в Санкт-Петербург из города Боровичи Новгородской области.

Сначала в отношении Раджи и Ушакова составили протокол о мелком хулиганстве. Потом суд переквалифицировал дело в невыполнение правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Санкт-Петербурге, по информации на 6 мая, выявили больше 5,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. В городе до 12 мая действуют ограничения на передвижения, закрыты сады и парки, не работают парикмахерские, спортзалы, рестораны.