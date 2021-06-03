Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал «Петербургскому дневнику», что будет с недостроенным кораблем «Буран», который в конце мая разрисовали неизвестные художники.

«То, что их раскрасили, не раскрасили, нам не надо напоминать. Мы сами переживаем. Мы опасаемся за судьбу этих машин. <…> Я сразу выставил там охрану. Краска была убрана в тот же самый денm», — отметил Рогозин.

По данным издания. работники «Роскосомоса» подняли архивные документы по конструкции корпуса, где находится «Буран». Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было извлечь корабль без вреда.

«Мы беспокоимся, чтобы не рухнуло ничего. Погода на Байконуре — 50, + 50 — перепады. А у корпуса такие же конструкции, как и у того, где кровля обрушилась на первую машину», — добавил Рогозин.