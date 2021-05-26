«Мы придем к консенсусу»: предложение Собянина о зонах в ресторанах для привитых клиентов обсудят с бизнесом

Вопрос о создании в московских ресторанах отдельных зон и столов для привитых от коронавируса посетителей власти обсудят с бизнесом. Окончательное решение еще не принято. Об этом «360» рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он пояснил, что все началось с письма рестораторов на имя мэра Москвы Сергея Собянина, где предприниматели попросили отменить перчаточный режим для посетителей.

Также рестораторы поинтересовались, что делать с посетителями, которые не носят маски, аргументируя это тем, что они сделали прививку.

«Сегодня было обсуждение на заседании общественного совета при департаменте поддержки малого предпринимательства. Коллеги задали эти вопросы, на которые мэр высказал свое предложение», — рассказал Бухаров.

Он пояснил, что в этом случае ситуация окажется сложной. Если придет большая компания, где прививку сделал только один человек, ему нельзя запретить сидеть отдельно.

«Отдельный зал делать или отдельные места сложно. Мэр сделал пожелание, но самое главное — он сказал, что все эти предложения сначала пройдут через общественный совет, то есть бизнес, который решит, насколько выполнимы эти предложения и стоит ли вообще их внедрять. Поэтому мы найдем консенсус, в котором заинтересованы все», — подчеркнул Игорь Бухаров. Он отметил, что вопрос окончательно пока не решен и находится только в стадии обсуждения.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с предпринимателями предложил создавать в ресторанах отдельные места для привитых от коронавируса посетителей.

«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — заявил он. Мэр напомнил, что пандемия сильно ударила по торговле, сфере услуг и общепиту, поэтому сейчас нужно искать выходы для восстановления.

Отдельно предприниматели попросили ввести профилактические меры и предупреждения за нарушения посетителями санитарных норм, а только потом штрафовать рестораны. Собянин пообещал, что обсудит это предложение с надзорными ведомствами.