По мнению специалиста, подобный вид страхования принесет позитив не только людям, пострадавшим от пожаров, но и третьим лицам. Однако сейчас такая страховка может стать слишком обременительной для россиян, которые находятся в сложной экономической ситуации.

«Но мы несомненно придем к этому», — выразил уверенность эксперт.