«Мы придем к этому». Эксперт — о страховании жилых домов от пожаров
Председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов допустил, что в России рано или поздно придут к обязательному страхованию жилых домов от пожаров. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению специалиста, подобный вид страхования принесет позитив не только людям, пострадавшим от пожаров, но и третьим лицам. Однако сейчас такая страховка может стать слишком обременительной для россиян, которые находятся в сложной экономической ситуации.
«Но мы несомненно придем к этому», — выразил уверенность эксперт.