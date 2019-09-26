Взаимная любовь Жака Ширака и России - Бывший президент Франции переводил Пушкина и дружил с русскими президентами Подробнее

По словам дипломата, Ширак запомнился как человек, который тонко и глубоко знал российскую культуру. Именно он заложил основу современных отношений между Парижем и Москвой. Мешков выразил надежду, что позитивная тенденция, которая наблюдается в российско-французском диалоге, продолжится и в дальнейшем.

«Так что мы потеряли настоящего друга», — обозначил посол.