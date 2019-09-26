  • «Мы потеряли настоящего друга». Посол России во Франции — о смерти Ширака

    26 сентября 2019, 20:32

    Артур Блянихов

    Посол РФ во Франции Алексей Мешков признался сайту телеканала «Звезда», что запомнил только с позитивной стороны бывшего французского президента Жака Ширака, который сегодня скончался в возрасте 86 лет.

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    По словам дипломата, Ширак запомнился как человек, который тонко и глубоко знал российскую культуру. Именно он заложил основу современных отношений между Парижем и Москвой. Мешков выразил надежду, что позитивная тенденция, которая наблюдается в российско-французском диалоге, продолжится и в дальнейшем.

    «Так что мы потеряли настоящего друга», — обозначил посол.