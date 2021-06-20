«Мы постоянно на связи с пациентом». Российский врач рассказал правду о работе в пандемию

У врачей всегда ненормированный график, потому что они постоянно находятся на связи с пациентом. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, терапевт, врач общей практики АО «Медицина» Жанна Дорош.

«Ни в одной другой специальности нет такого понимания ночного вызова, неурочного обращения, постоянного общения по телефону — идут постоянные звонки от пациентов. И не потому, что мы находимся на работе в течение суток, не уходя. Нет. Просто мы постоянно на связи с пациентом. Постоянно», — рассказала она в интервью ИА Nation News.

Врач отметила, что во времена гаджетов и соцсетей связь становится теснее. При этом она подчеркнула, что для нее врач — это призвание. По ее словам, не все студенты выдерживают такую работу, многие уходят из профессии. В период пандемии к врачам изменилось отношение, их стали замечать. Про них пишут СМИ, их показывают в телевизоре, а люди все чаще стали рассказывать истории, где врачи спасли пациенту жизнь.

«К врачам стали относиться с большим уважением, с большей симпатией. Наконец, увидели то, что врачи всегда делали: всегда спасали пациентов, боролись за их здоровье», — рассказала терапевт.

Врач выразила надежду, что отношение к врачам не изменится ни у людей, ни у государства, когда закончится это сложное время.