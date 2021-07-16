«Мы падали минут 15». Пассажирка Ан-28 назвала посадку самолета вторым рождением

Пассажирка самолета Ан-28, который жестко приземлился в Томской области, Надежда Силюта рассказала, как пилоты пытались завести двигатели. По ее подсчетам, свободное падение заняло минут 15.

«Мы летели, там была большая облачность, набирали высоту, набрали не до конца. Пилоты сказали, что оба двигателя отказали. Пилоты пытались четыре раза завести двигатель. Скажем так, мы падали минут 15 точно. Потом, когда уже мы пролетели сквозь облака и землю, мы поняли, что уже не заводится», — передал ее слова Telegram-канал «112».

Женщина добавила, что им было страшно. Они видели, как земля приближалась. Силюта рассказала, как зажала голову коленками и сидела. Самолет какое-то время летел над болотом, в это время крылья авиалайнера срезали деревья. По словам пассажирки, они в результате стукнулись о болото.

«Экипаж вывел самолет на чистое место, пролетели метров 30, колесами стерли мох, упали на нос и перевернулись. Момент не помню. Потом быстренько вылезли, потому что пилоты сказали, что может загореться», — рассказала она.

Женщина отметила, что все пассажиры самолета приняли посадку за второе рождение. Она добавила, что посадка на чистую площадку — заслуга пилотов.

Ан-28, выполнявший рейс из Кедрового в Томск, перестал выходить на связь в пятницу днем. Аварийный маячок судна сработал в Бакчарском районе. Спасатели начали поиски и вскоре обнаружили самолет. На борту были 19 человек, все выжили.