Эксклюзив 12 августа 2023, 11:53 «Мы остались одни». Вера Васильева была примером красивой и достойной жизни — Олешко «360»: Олешко назвал смерть актрисы Васильевой сигналом для нового поколения

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Актер театра и кино Александр Олешко пришел на церемонию прощания с легендой российского кино и театра Верой Васильевой. В беседе с «360» артист сказал, что Вера Кузьминична — это пример достойной жизни для нового поколения.

«Конечно, первая ассоциация, это песня, которую мы все пели и поем: „Пока мы будем жить на крылечке“. Вот мы на этом крылечке остались одни. Без Веры Кузьминичны Васильевой. Очень хочется, чтобы такие талантливые люди жили еще, еще и еще…» — поделился Олешко.

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По словам актера, век жизни для великих людей — это мало. Васильева была олицетворением нежности, красоты, таланта и невероятной скромности.

«Уход таких людей, как Вера Васильева, Юлия Борисова, Нина Дробышева — это серьезный сигнал. Вы посмотрите, как они одна за другой покидают нас. Они нам сигнализируют: „А теперь вы сами. Но вы, пожалуйста, помните, как мы жили, как старались сохранить свет, разум, любовь, доброту“.

Это большая ответственность для тех, кто остается жить. А Вере Васильевой большое спасибо за такой пример красивой и достойной жизни», — произнес Олешко.

Траурная церемония проходит в московском Театре сатиры, где Васильева прослужила несколько десятков лет. Проводить в последний путь знаменитую актрису пришли десятки людей — перед зданием театра выстроилась огромная очередь. Похороны артистки СССР пройдут на Новодевичьем кладбище столицы.