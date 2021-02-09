«Мы ошарашены»: жители Приамурья остались без хозяйств из-за карантина на границе с Китаем

В Амурской области местные власти решили создать карантинную зону на границе с Китаем, чтобы исключить распространение разных инфекционных заболеваний. Но у некоторых жителей участки заходят на эту границу, а это значит им нужно попрощаться с хозяйством. Об этом они сами рассказали «360».

«Это, так называемая, колючая проволока, которая защищает нас от китайцев и китайцев от нас. Граница с Китаем заходит на наш участок. Сарай находится недалеко от границы. Получается, из-за карантинной зоны мы не имеем право содержать здесь животных, выращивать и скармливать это своим же животным», — рассказал мужчина.

По его словам, ограничение касается выращивания животных и растений. Хотя многие в регионе за счет этого живут и сами питаются. Перенести сарай в другое место тоже нельзя, так как он будет мешать соседям.

Другая местная жительница тоже пожаловалась на бесполезность введения карантинной зоны.

«Честно говоря, для меня было неожиданностью, когда я увидела, где начинается карантинная зона. Я до сих пор не понимаю, где она начинается. Эта граница не поддается никаким расчетам», — объяснила она.

По сути, в карантинную зону попадает весь ее земельный участок. Женщине также некуда перенести сарай. Получается, что выход один — не держать живность. В некоторых районах уже установили таблички с надписью: «Карантинная полоса 50 метров».

«Купить другой участок я не в состоянии. Местные жители ошарашены и смысла в этой карантинной зоне они не видят, потому что через нашу систему с китайской стороны проходит миграция животных — косули, лисы. Наши животные на берег Амура не заходят и воду оттуда не пьют. У нас проволока стоит», — объяснила собеседница «360».

Теперь местные жители планируют составить обращение с просьбой разъяснить, что делать в такой ситуации. Потому что жить в деревне без хозяйства невозможно.

В местной администрации рассказали, что приказ о карантинной зоне важен для профилактики распространения инфекционных заболеваний. В частности, животные могут стать переносчиками африканской чумы, бруцеллеза, ящура и бешенства.

Если держать животных в карантинной зоне, нарушителей ждет наказание. Проверку будут организовывать органы исполнительной власти. Поэтому людям нужно исключить содержание животных в этом месте, но если ситуация сложная, то нужно обратиться, например, в региональное Министерство сельского хозяйства. Однако пока обращений не было.