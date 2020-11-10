По мнению парламентария, пока для жителей центральной России нет большой необходимости в шипованной резине. Она нужна там, где асфальта зимой практически не видно.

«Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой», — заметил законодатель.

По его словам, депутаты часто обсуждают вопрос о запрете шипованной резины. В частности, речь шла о введении моратория в отдельных субъектах или отдельными владельцами дорог.

«Мы очень часто этот вопрос обсуждаем. <…> На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог», — добавил Васильев.