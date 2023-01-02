Общество 02 января 2023, 20:20 «Мы нужны уже сейчас». Добровольцы объяснили решение прийти в «Вагнер» 31 декабря Добровольцы объяснили решение прийти в центр подготовки «Вагнер» 31 декабря РИА «Новости»

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Около 30 добровольцев приехали 31 декабря в центр подготовки группы «Вагнер». Они заявили, что нужны своей стране прямо сейчас, поэтому не стали откладывать решение до завершения новогодних праздников. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

«Откладывать можно вечно, а мы нужны уже сейчас», — заявил один из добровольцев.

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Тренировочный центр находится в селе Молькино Краснодарского края. Туда 31 декабря из разных регионов России приехали порядка 30 человек. Среди новобранцев оказались жители Красноярска, Новосибирска, Хабаровска и других населенных пунктов. У некоторых дорога заняла до пяти дней.

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Как рассказал доброволец из Новосибирска, до поездки в центр подготовки он был директором представительства фирмы по продаже электрооборудования. Дома у него осталась жена. В армии мужчина не был, но занимался охотой.

«Автомат держу в руках третий или четвертый раз в жизни. Но здесь хорошие инструкторы, все очень хорошо и досконально объясняют», — отметил он.

По словам добровольца, встреча Нового года в кругу единомышленников была для него большой честью и радостью.