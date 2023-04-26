Эксклюзив 26 апреля 2023, 18:58 «Мы — нормальные люди». Мать напавшей на одноклассницу девочки заговорила о мировом соглашении Мать напавшей на одноклассницу девочки в Химках выразила желание пойти на мировую РИА «Новости»

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Химкинский суд 26 апреля провел заседание по делу о ножевых ранениях, нанесенных пятиклассницей своей однокласснице в школьном туалете. Мать напавшей девочки заявила, что пострадавшей семье предлагали материальную помощь, но она от нее отказались. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

«Мы предлагали деньги, они отказались. Сейчас мы также готовы передать определенную сумму. Мы со своей стороны изначально были готовы оказать помощь на все, что нужно было», — сказала женщина.

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Жительница Подмосковья выразила желание заключить с семьей пострадавшей девочки мировое соглашение. Его детали с пострадавшей стороной еще не обсуждали.

«Мы же адекватные, нормальные люди. Не надо из нас выставлять каких-то монстров. Мы понимаем, какая это тяжелая ситуация и какая трагедия для ребенка», — отметила она.

Поножовщина случилась в школе в Химках 7 февраля. Ученица пятого класса набросилась с ножом на 11-летнюю одноклассницу в туалете и нанесла ей более 100 ножевых ранений. Девочку удалось спасти благодаря грамотной и оперативной работе учителя и медиков.