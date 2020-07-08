«Мы не верим, что это случайность»: автор идеи о переносе Дня России указала на связь 12 июня с Джорджем Бушем

Празднование Дня России предложили перенести с 12 июня на 1 июля. Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец в беседе с «360» пояснила, что прежнюю дату большинство россиян праздником не считают. И вообще, 12 июня отмечал день рождения Джордж Буш-старший — и это не просто совпадение, считает собеседница «360».

Глава НРК заметила, что для традиционного торжества день был выбран довольно неудачно. В этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

«Декларация послужила началом разрушения СССР. Большинство россиян рассматривают эту дату как трагическую в истории нашей страны. Празднование Дня России выйдет в этот день скорее насмешкой, чем праздником», — сказала Волынец.

Она привела в пример результаты исследований, которые проводились с 1999 по 2016 год. Так, в 2003-м Днем России этот праздник считали 65% россиян. В 2016 году такого мнения придерживались всего 29% жителей РФ. Эти данные, считает председатель НРК, прямо подтверждают неудачный выбор даты.

Государственным праздник стал в 1992 году. Тогда президентом США был Джордж Буш-старший, и именно 12 июня он отмечал свой день рождения.

«Мы не верим в то, что это случайное совпадение. Россия не подарок, но мы против того, чтобы ее кому-то дарили», — заявила Ирина Волынец.

Недавно, напомнила она, появилась достойная дата — 1 июля, день окончания голосования по поправкам к Конституции РФ. Большинство россиян поддержали изменения в основной закон страны, «за настоящую независимость нашей страны, за обретение ею суверенитета».

«Поэтому мы выступаем от имени Национального родительского комитета за то, чтобы перенести дату празднования Дня России на 1 июля, сделать его праздничным выходным днем», — заключила Волынец.

Ранее депутат Виталий Милонов заметил, что СССР распался после подписания Беловежского соглашения, но не в день принятия декларации о суверенитете РСФСР.