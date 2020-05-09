«Мы не такое еще испытали как фронтовики». Ветеран из Подмосковья попросил жителей отметить праздник дома

Ветеран Великой Отечественной войны Казимир Думинов из Красногорска обратился к жителям. Он попросил отметить праздник дома — даже если очень хочется выйти на улицу. По его словам, фронтовики и не такое переживали. Подождать дома в мирное время — не самое страшное в жизни.

«Сегодня нам не удалось поехать на военный парад, посмотреть наше вооружение. Мы переживем это трудное положение, и с большим удовольствием посмотрим парад позже. А теперь я вас прошу просто убедительно, давайте все же посидим дома. Это неудобное положение, но временное. Мы не такое еще испытали как фронтовики. Не нужно никуда выходить, хотя очень хочется», — сказал ветеран.

Казимиру Думинову — 96 лет. Он ушел на фронт в октябре 1942 ушел на фронт. Воевал в саперном батальоне спецназначения. Участвовал в боях на Центральном, Западном и Воронежском фронтах. День Победы солдат встретил под Ржевом.

Празднование Дня Победы в 2020 году перешло в онлайн-формат. Все желающие еще могут поучаствовать в шествии «Бессмертный полк» дистанционно.