«Мы не под вас подстраиваемся»: Лавров отругал нерасторопных журналистов

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Швейцарии Иньяцио Кассис дважды пожали руки во время начала встречи в Женеве. Причиной стала нерасторопность журналистов. Фотографы не успели с первого раза снять их рукопожатие.

Переговоры прошли 21 января. Лавров и Кассис поприветствовали друг друга и уже собирались сесть в кресла, как их остановили. Присутствующие в зале сотрудники СМИ извинились и попросили пожать руки еще раз.

«Мы же тут не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — сказал с улыбкой Лавров.

Кассис развел руками и тоже улыбнулся. Когда фотографы сообщили, что они готовы, российский министр и президент Швейцарии снова обменялись рукопожатием. Видео опубликовал телеканал RT.

В МИД РФ сообщили, что в ходе встречи Лавров и Кассис обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений России и Швейцарии. Также на повестку вынесли актуальные международные проблемы.

Стороны подчеркнули дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений двух стран, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Лавров также высказал признательность Кассису за помощь в организации российско-американских переговоров в Женеве.