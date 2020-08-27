«Мы не морализаторствуем». Учитель географии подал иск на Моргенштерна за призывы к прожиганию жизни
В середине лета учитель листал ленту Instagram и увидел Stories у музыканта Юрия Семеняка, на которого он подписан. В видео исполнитель эмоционально комментировал интервью Моргенштерна для журнала Forbes. Семеняк говорил, что неправильно призывать молодежь отказываться от учебы и работы, «продвигать отрицалово и прожигание жизни». «Очень здравые были слова», — отметил учитель географии.
Васильевых уверен, что сам Моргенштерн так не думает. Он назвал рэпера трудолюбивым молодым человеком, но при этом очень хитрым. Ему же, как педагогу, постоянно приходится сталкиваться с негативным влиянием новой рэп волны, в частности, с результатами творчества Моргенштерна.
После просмотра этого видео педагог написал Семеняку. Он захотел подать в суд на рэпера, что и предложил музыканту. Семеняк поддержал учителя. Они встретились, подписали иск и 26 августа отнесли его в суд. Там документ приняли.
Васильевых и Семеняк ждут удовлетворения своей просьбы в рамках исковых требований. Они хотят, чтобы к вопросу подключилась уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
Пусть она использует данные ей законом инструменты и взыщет с Моргенштерна кулон, а вырученные от его продажи деньги направит на популяризацию среднего образованияАртем Васильевых,учитель географии.
Педагог хочет блокировки интервью с Моргенштерном. Также Васильевых призывает рэпера впредь думать, о чем он говорит и как влияет на молодежь.
«Поймите нас правильно, мы не морализаторствуем, а хотим донести иную точку зрения», — добавил учитель.
Моргенштерн — рэп-исполнитель и музыкант из Уфы, ему 22 года. До этого он активно вел видеоблог на YouTube.
Ранее Моргенштерн разместил в Сети новый музыкальный клип. Менее чем за сутки он набрал более 2,5 миллиона просмотров.