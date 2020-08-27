«Мы не морализаторствуем». Учитель географии подал иск на Моргенштерна за призывы к прожиганию жизни

Рэпер Моргенштерн сравнил школы с «домиками для рабов». Учитель географии Артем Васильевых пришел в негодование после таких слов и подал иск в суд. Он хочет забрать у музыканта драгоценности и потратить их на популяризацию среднего образования. Об этом сам педагог рассказал «360».

В середине лета учитель листал ленту Instagram и увидел Stories у музыканта Юрия Семеняка, на которого он подписан. В видео исполнитель эмоционально комментировал интервью Моргенштерна для журнала Forbes. Семеняк говорил, что неправильно призывать молодежь отказываться от учебы и работы, «продвигать отрицалово и прожигание жизни». «Очень здравые были слова», — отметил учитель географии.

Васильевых уверен, что сам Моргенштерн так не думает. Он назвал рэпера трудолюбивым молодым человеком, но при этом очень хитрым. Ему же, как педагогу, постоянно приходится сталкиваться с негативным влиянием новой рэп волны, в частности, с результатами творчества Моргенштерна.

После просмотра этого видео педагог написал Семеняку. Он захотел подать в суд на рэпера, что и предложил музыканту. Семеняк поддержал учителя. Они встретились, подписали иск и 26 августа отнесли его в суд. Там документ приняли.

Васильевых и Семеняк ждут удовлетворения своей просьбы в рамках исковых требований. Они хотят, чтобы к вопросу подключилась уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Пусть она использует данные ей законом инструменты и взыщет с Моргенштерна кулон, а вырученные от его продажи деньги направит на популяризацию среднего образования Артем Васильевых, учитель географии.

Педагог хочет блокировки интервью с Моргенштерном. Также Васильевых призывает рэпера впредь думать, о чем он говорит и как влияет на молодежь.

«Поймите нас правильно, мы не морализаторствуем, а хотим донести иную точку зрения», — добавил учитель.

Моргенштерн — рэп-исполнитель и музыкант из Уфы, ему 22 года. До этого он активно вел видеоблог на YouTube.

Ранее Моргенштерн разместил в Сети новый музыкальный клип. Менее чем за сутки он набрал более 2,5 миллиона просмотров.