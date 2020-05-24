«Мы не допустили взрыва». Роспотребнадзор заявил, что российская система против коронавируса сработала

России удалось избежать перегрузки системы в пандемии коронавируса. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Попова отметила, что в стране наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом.

«Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один „страшный“ прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — подчеркнула Попова.

О том, что российская система здравоохранения выдержала испытание коронавирусом, на совещании с президентом также сказала вице-премьер Татьяна Голикова. В короткие сроки в России закупили и произвели необходимое оборудование, развернули 166,3 тысячи коек.

По информации на 24 мая, в России выявили больше 344 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 3,5 тысячи пациентов. Число выздоровевших в воскресенье выросло до 113 тысяч.

Для противодействия коронавирусу в регионах с марта ввели режим изоляции. В Москве и Подмосковье нельзя выходить из дома без уважительной причины. В общественных местах, в том числе в магазинах и транспорте, обязательна маска.