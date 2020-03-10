«Мы не должны видеть колючую проволоку». СИЗО предложили сделать «менее брутальными»

По словам главы Минюста, в первую очередь следует создать нормальные условия содержания в женских СИЗО, после этого — в мужских.

В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными Константин Чуйченко министр юстиции.

Министр добавил, что «мы не должны видеть колючую проволоку», тем более что зачастую изоляторы находятся в центре населенных пунктов.

«И здесь я бы поддержал идею о переносе СИЗО за пределы городов», — добавил Чуйченко.

Константин Чуйченко возглавил Минюст в январе 2020 года. До этого он руководил аппаратом правительства, а с 2008 по 2018 год — контрольным управлением президента.