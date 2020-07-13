«Мы настроены на 1 августа». Кинотеатры засомневались в открытии 13 июля

«На данный момент у нас нет никаких писем официально разрешающих открыть кинотеатры. Сегодня с утра общались с директорами, и ни у кого никакой информации нет. Мы настроены на 1 августа. Сегодня hr-отдел обзванивал всех сотрудников и предупреждал, что мы готовимся к открытию в августе. Про 13 число никто ни слухом, ни духом», — сказала Глазунова. Она также отметила, что не министерство культуры принимает решение об открытии кинотеатров, а главы регионов и Роспотребнадзор.

Кроме этого, в кинотеатрах пока не знают, что будут показывать зрителям, потому что прокатные копании тоже зависят от решения Роспотребнадзора.

«Я так понимаю, что прокатные компании будут осуществлять свою рекламную деятельность, как только они получат конкретику от Роспотребнадзора или глав регионов. Потому что они сейчас рекламировали фильмы, которые не выходят. Они тратят деньги и свои трудовые ресурсы на бессмысленную работу», — пояснила менеджер. По ее словам, первое время в кинотеатрах будет старый репертуар, который был на момент закрытия. Постепенно появятся новые фильмы, но это будет зависеть от кинопрокатчиков.