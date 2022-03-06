«Мы начинаем на вас охоту». Кадыров пригрозил расправой нацбатальонам Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинским военным с предложением сложить оружие и не мешать Вооруженным силам России проводить специальную операцию. Аудиозапись заявления главы республики опубликовал Telegram-канал RT.

Кадыров отметил, что российские военные выполняют приказ верховного главнокомандующего и не остановятся, пока не накажут националистов, убивавших людей в Донбассе и Одессе.

«Мы это обязательно сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики знают об этом. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных, кто давал присягу военным Украины. Ребята, мы знаем, что они как фашисты стреляют вам в спину, создают заградительные отряды. Разберитесь с ними. А еще лучше оставьте их нам», — обратился Кадыров к военным.

Он предложил украинским солдатам сложить оружие и пойти домой к родным и близким. По словам главы Чечни, специальная операция близка к завершению и мешать ей не нужно, потому что российская армия не остановится.

«Еще раз говорю, шайтаны, нацики, вам некуда от нас деваться. Мы уже на месте, и мы начинаем на вас охоту», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни призвал довести специальную операцию до полного разгрома националистов, потому что именно они погрузили соседнюю страну во мрак. Кадыров призвал президента России Владимира Путина не давать никаких уступок в переговорах с представителями Украины.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась в конце февраля. Вооруженные силы России продвигаются вглубь территории, уничтожая военную инфраструктуру. Президент России Владимир Путин потребовал от военных защитить жителей республик Донбасса от агрессии со стороны Киева. В Министерстве обороны подчеркнули, что основные удары наносятся только по военным объектам.