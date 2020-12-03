«Мы любим гостей, но не в этом году». Туристов попросили не приезжать в Петербург

Власти Санкт-Петербурга призвали туристов воздержаться от поездок в город на Новый год. Вице-губернатор Евгений Елин напомнил, что в эти дни главные музеи все равно будут закрыты.

«Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году. <…> Мы говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать», — передает РИА «Новости» его слова.

По его словам, в новогодние праздники не будут работать Русский музей и Эрмитаж. Накануне в регионе объявили об ужесточении ограничительных мер в предстоящие праздники. С 30 декабря по 3 января не будут работать бары, рестораны и кафе. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит не сможет принять людей с 19:00 до 06:00. Но это не касается кафе на вокзалах, заправочных станциях и в аэропорту, а также производственных столовых и обслуживания навынос.

С завтрашнего дня аквапарки и океанариумы не смогут принимать клиентов. И для детей до 16 лет будет запрещен доступ на культурные мероприятия.

По данным оперштаба на 3 декабря, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3692 новых случаев.