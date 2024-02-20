Общество 20 февраля 2024, 20:00 «Мы качественно меняемся». Путин заявил, что настало время суверенной России Путин: настало время более суверенной России Медиасток.рф

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Сейчас настало время России, которая становится более суверенной. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» — заключил глава государства.

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Российский лидер напомнил, что он регулярно посещает разные регионы страны. По его словам, административные службы выстраивают встречи с людьми регламентированно. Но даже в таких случаях они говорят то, что думают и то, что хотели бы видеть в качестве реализованных идей.

Другие государства стали больше поддерживать Россию, особенно в сфере сохранения традиционных ценностей, отметил Путин. Многие страны интересуются отечественными идеями в сфере экономики и политики. У России есть множество союзников даже в недружественных государствах, заключил президент.