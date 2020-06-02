«Мы готовы открыться». Кинотеатры рассказали, что покажут после возобновления работы

Кинотеатры подготовятся к открытию за несколько дней, если власти разрешат им работать. Об этом «360» сказали в пресс-службе Объединенной киносети, которая включает «Синема Парк», «Формулу Кино» и «Кино Окко».

«Нам потребуется буквально несколько дней для восстановлен деятельности кинотеатров, с того момента, когда будут озвучены решения должностных лиц об открытии. Мы готовы открыться к выходу нового фильма Кристофера Нолана „Довод“. Он заявлен в репертуарном плане на середину июля», — сказали в пресс-службе.

В киносети заверили, что зрители не останутся без новинок. Есть релизы, которые выйдут после возобновления работы кинотеатров. Кроме того, многие блокбастеры решили перенести премьеры на осень.

Зрителям также предложат фильмы, которые были в прокате, когда начался режим самоизоляции, и хиты прошлых лет.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко во вторник объявил, что кинотеатры смогут массово восстановить работу в середине июля. Открытия театров и концертных залов придется подождать до осени.

Кинотеатры, театры и концертные залы закрыли в марте для борьбы с распространением коронавируса как места массового скопления людей.