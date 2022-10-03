«Мы его лечили». Бабушка погибшего в Ногинске мальчика рассказала о ситуации в семье | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 20:41 Поделиться Telegram

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Viber «Мы его лечили». Бабушка погибшего в Ногинске мальчика рассказала о ситуации в семье Бабушка погибшего в Ногинске мальчика заявила, почему его мать не сообщала о его гибели

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У мальчика, найденного мертвым в Ногинске, была инвалидность, рассказала «360» его бабушка Светлана Пестова. Она заявила, что они с дочкой лечили его и надеялись на улучшение состояния.

Сейчас маму погибшего мальчика положили в больницу на обследование. Бабушка отправится к следователю, чтобы получить документы, необходимые для похорон ребенка. По словам Светланы Пестовой, ее дочь была хорошей мамой для своего сына.

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«Мы его лечили, она везде ездила, к врачам ходили, ждали улучшений. Она как мама была ответственной, ничего за ней не водилось. Я даже не знаю, почему все так произошло, почему она не сообщила», — рассказала собеседница «360».

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Женщина добавила, что четыре года назад у ее дочери умер муж. Она работала массажистом в детской поликлинике, но когда мальчик получил инвалидность, она ушла с работы и занималась с ним дома.

«Ужасно, не могу в себя прийти», — отметила Светлана Пестова. Она не смогла объяснить, почему ее дочь ничего не сказала и несколько дней жила с умершим сыном.

Накануне в Ногинске обнаружили тело мальчика без признаков насильственной смерти. СК по Московской области начал доследственную проверку.

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