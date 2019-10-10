«Мы его довели до нервного срыва». Школьник оправдал мат и побои от учителя ОБЖ из Тюмени

В боровской школе № 2 в Тюмени учителя ОБЖ отстранили от занятий после того, как в Сети появился видеоролик. На нем педагог раздает оплеухи ученикам 9-го класса, кричит и матерится. Один из школьников рассказал «360», что не считает учителя ОБЖ виноватым.

Подросток, который учится в этом классе, заявил, что ребята сами довели педагога до такого состояния.

«Мы сами виноваты, довели учителя до нервного срыва», — рассказал он.

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Школьник отметил, что не хотел бы его увольнения, потому что «учитель хороший».

«Согласен, он перегнул немного, можно было бы и помягче. Но все равно я считаю, что он не виноват», — подчеркнул ученик.

Подросток пояснил, что никто из одноклассников специально не показывал видео директору — оно дошло до руководства школы по цепочке. Сперва его отправили в беседу, затем переслали друзьям, и в конце концов оно попало к учителям.

Ученица восьмого класса сообщила «360», что преподаватель появился у них с 1 сентября. Это первая подобная ситуация — до этого он никогда не обзывал и не трогал школьников. Ученица отметила, что «с ним можно поговорить адекватно». Она на класс младше и не была на том уроке, но причину конфликта назвать смогла — по школе уже ходят слухи о происшествии.

«Говорят, что его девятый класс начал посылать и музыку включать», — пояснила школьница.

Управление образования Тюменского муниципального района поведение учителя ОБЖ возмутило. Там заявили, что это недопустимо для педагога, и отстранили мужчину от занятий. Сейчас в школе проводится проверка — выясняют все подробности ситуации.

Директор школы принес ученикам 9-го класса публичные извинения. Сейчас со школьниками работает педагог-психолог.