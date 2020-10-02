«Мы были бы рады»: член ОНК заявил, что Ефремова ждут в свердловской колонии

Он пояснил, что признанного виновным по делу о смертельной аварии в Москве артиста могут привезти в их колонию, но шансов на это мало. Дело в том, что ФСИН как правило соблюдает принцип территориальности. Людей отправляют в места отбывания наказания в своих регионах.

«Если бы Ефремова все же привезли к нам, мы были бы только рады. С его помощью мы смогли бы поднять на высокий уровень лагерные самодеятельные театры», — отметил Павлович.

В настоящий момент Ефремов находится в СИЗО. Суд вынес ему наказание по делу о ДТП на Смоленской площади в виде восьми лет колонии общего режима. Машина, за рулем которой был актер, столкнулась с фургоном курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.