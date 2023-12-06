Общество 06 декабря 2023, 10:08 «М.Видео» начала ребрендинг и впервые с 1994 года изменила букву «М» на логотипе «М.Видео» решила изменить логотип в рамках ребрендинга

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Управляющая сетью магазинов бытовой техники компания «М.Видео-Эльдорадо» с 5 декабря начала ребрендинг «М.Видео». Об этом в интервью РБК сообщил главный управляющий директор группы Сергей Ли.

В новом логотипе буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной. В слове «видео» буквы будут прописными, а их шрифт изменят и сделают печатным, а не рукописным.

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Поменяют и оттенок красного цвета в айдентике. Он будет более ярким и комфортным для глаз при просмотре со смартфона. Еще одно изменение затронуло подпись под логотипом. В дескрипторе вместо подписи «Онлайн / Быстро / Рядом» будет стоять «Главный эксперт по технике».

По словам Ли, в рамках ребрендинга целью было сделать более заметным логотип, а буквы «М» более значимой — главной образующей всех суббрендов: M.Сlub, «М.Мастер», «М.Рассрочка» и ряда других.