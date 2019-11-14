МВД: житель Урала под домашним арестом не заходил в школу с топором

Заключенный под домашний арест житель села Махнево действительно прогуливался около местной школы, но не заходил туда с топором. Тем не менее из-за нарушения домашнего ареста ему могут изменить меру пресечения. Об этом «360» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Мужчина в школу с топором не приходил. Он пытался проникнуть в учебное заведение без колюще-режущих предметов. Хотел забраться по пожарной лестнице на здание. Но его спугнули, и он убежал», — заявил Горелых.

Представитель ведомства отметил, что мужчине в ближайшее время могут изменить меру пресечения. Этого добиваются органы внутренних дел Алапаевска. Ведь местный житель был помещен под домашний арест после того, как 13 ноября ворвался в один из местных магазинов с топором и пытался совершить кражу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Разбойное нападение».

Горелых уточнил, что находящимся под домашним арестом нельзя выходить в общественные места. Во время расследования мужчине могут назначить медицинское обследование, чтобы проверить его психическое здоровье. По словам представителя регионального ГУ МВД, задержанный отметился неадекватным поведением. Например, он иногда представлялся «родственником известного в стране человека».

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Между тем, знакомый с ситуацией источник «360» рассказал другие подробности этого дела. Уточняется, что мужчина решил погулять около школы после того, как наколол дрова.

«Может у него был в руках топор, может не было. Но в школу он не заходил. Хотел посмотреть на свежий ремонт. Каких-либо намерений ворваться в школу с топором у него не было», — подчеркнул собеседник «360».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сбежавший из-под домашнего ареста житель села Махнево в Свердловской области пришел в школу с топором.