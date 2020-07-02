МВД заявило об отсутствии нарушений во время голосования

Ведомство вместе с другими правоохранительными органами обеспечило общественную безопасность и порядок во время вотирования.

На избирательных участках 1 июля находились 185 тысяч сотрудников МВД и военные из Росгвардии. В работе им помогали представители частных охранных компаний и «общественных формирований правоохранительной направленности».

«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено», — сказано в сообщении.

После закрытия УИК полицейские сопровождали машины, которые доставили бюллетени в территориальные избирательные комиссии. Уточняется, что у всех работников МВД была возможность проголосовать. Многие из них сделали это дистанционно.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что профессионализм полиции высоко оценили в Центральной избирательной комиссии.

После обработки 100% протоколов стало известно, что за поправки проголосовали 77,92% жителей России, против высказались 21,27%.