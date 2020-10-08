МВД заявило о множестве вопросов к спутнице Навального

К помощнице Алексея Навального Марии Певчих у МВД есть много вопросов. Она единственная из спутников блогера отказалась давать показания.

«Помощник Навального Мария Певчих официально в ФБК не трудоустроена, у следствия к ней много вопросов», — заявили представители управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Мария Певчих вместе с пятью другими людьми сопровождала Алексея Навального в той поездке, когда ему стало плохо. Все, кроме Певчих, дали показания. Мария отказалась от сотрудничества с МВД и улетела в Берлин 22 августа. Следствие отправило в Германию уже несколько запросов, но все они пока остались без ответа.

«Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег», — заявили в управлении регионального МВД.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в омскую больницу, а оттуда — в немецкую клинику «Шарите». Германия заявила, что анализы показали отравление ядом «Новичок». Омские же врачи утверждают, что не нашли подобных токсинов в крови и моче Навального.