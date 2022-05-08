МВД заявило, что мужчины чаще становятся преступниками

Мужчины совершают преступления в разы чаще по сравнению с женщинами. К такому выводу пришли представители МВД России. Они поделились с ТАСС результатами исследования преступлений, которые были зафиксированы в РФ в первом квартале 2022 года.

Всего за первые три месяца в России выявили 212 тысяч человек, которые совершили преступления. Больше всего среди них было именно мужчин. Только каждое шестое преступление было совершено женщиной.

Также сотрудники МВД проанализировали гражданство людей, которые пошли на преступление в первом квартале этого года. В ведомстве заявили, что каждое 24 правонарушение было совершено иностранцем. Всего с января по март сотрудники МВД по всей России уличили в преступлениях более 9 тысяч граждан других стран. По данным ведомства, это на 13,5% больше, чем годом ранее. Основная часть — 84% — из них являются выходцами из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти на 17%.

Кроме того, в МВД составили социальный портрет преступника. Сотрудники ведомства выяснили, что них 65% правонарушителей — это более 137 тысяч человек — не имеют постоянного источника дохода и около 57% — ранее уже привлекались к ответственности. Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.