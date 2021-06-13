МВД заинтересованно в создании единой с ЦБ базы по киберпреступлениям

На фоне роста киберпреступности МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, в которую войдут данные Центробанка, сообщили в пресс-центре ведомства.

«Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям», — привел ТАСС сообщение пресс-центра министерства.

При этом в МВД подчеркнули, что считают преждевременными детальные комментарии до создания такой базы.

Киберпреступность, которая достигла в России больших масштабов, стала представлять угрозу национальной безопасности страны. Такое заявление в мае сделал начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов. По его словам, в прошлом году рост числа посягательств на киберпреступления составил 73,4%, а их общее количество перевалило за полмиллиона.