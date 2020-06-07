МВД заинтересовался танцами на машинах ДПС в Краснодаре
«В настоящее время по данному факту управления МВД России по городу Краснодару проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Жители Краснодара массово собрались на летних верандах в первый же день открытия. Молодежь включила громкую музыку, не соблюдала дистанцию и танцевала. А одна из тусовщиц решила пробежаться по машине ДПС. Она на несколько секунд оказалась на крыше автомобиля сотрудников ДПС и тут же спустилась. Девушку задержали.
Веранды кафе и ресторанов в Краснодарском крае открылись 6 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал персонал и посетителей соблюдать строгие требования Роспотребнадзора. При этом общий режим самоизоляции продлен в регионе до 21 июня. Хотя в крае наметилась положительная тенденция по коронавирусу, что позволило открыть санатории.