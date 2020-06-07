МВД заинтересовался танцами на машинах ДПС в Краснодаре

Молодежь Краснодара устроила массовые танцы на открывшейся летней веранде кафе. А одна из девушек пробежалась по машине ДПС. Краевое МВД заинтересовалось этим происшествием. Об этом «360» рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

«В настоящее время по данному факту управления МВД России по городу Краснодару проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Жители Краснодара массово собрались на летних верандах в первый же день открытия. Молодежь включила громкую музыку, не соблюдала дистанцию и танцевала. А одна из тусовщиц решила пробежаться по машине ДПС. Она на несколько секунд оказалась на крыше автомобиля сотрудников ДПС и тут же спустилась. Девушку задержали.

Веранды кафе и ресторанов в Краснодарском крае открылись 6 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал персонал и посетителей соблюдать строгие требования Роспотребнадзора. При этом общий режим самоизоляции продлен в регионе до 21 июня. Хотя в крае наметилась положительная тенденция по коронавирусу, что позволило открыть санатории.