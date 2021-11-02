МВД захотело снимать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов

Отпечатки пальцев могут начать снимать у трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию. Такой проект разработали МВД и другие силовые ведомства. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве ОВД подлежит дактилоскопическая информация… 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу», — сказано в проекте.

Новые меры будут действовать в отношении тех, кто планирует получить гражданство в России или остаться в стране более чем на 90 дней. При этом в старой версии проекта были исключения — отпечатки не должны были собирать у высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний. В новой версии этой оговорки нет.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести для мигрантов геномную регистрацию. Он отметил, что сейчас процедуру миграции регулируют сотни актов и законов, которые создают запутанную нормативную базу. В новой редакции базы он предложил ввести обязательное взятие генетического материала и отпечатков пальцев.

При этом аналитики уверены, что эта мера не только избыточная, но и очень дорогая. Она обойдется стране в крупную сумму — вплоть до 14 миллиардов рублей в год. Эксперты уверены, что от ДНК-тестирования стоит отказаться: достаточно идентифицировать приезжих по отпечаткам пальцев и снимкам радужной оболочки.