МВД захотело получить полномочия на исследование патронов

Министерство внутренних дел России предложило дать ему полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. Сейчас ни у одной структуры нет таких полномочий.

Ведомство направило письмо с предложением в Минпромторг, сообщило РИА «Новости».

Министерство предложило внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии». Они хотят проводить экспертизы патронов к гражданскому и служебному оружию, выдавать заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям.

В МВД уточнили, что сейчас в законе отсутствует структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.

В октябре Росгвардия предложила дать МВД и ФСБ больше полномочий для проверки всех тех, кто хочет получить разрешение на оружие. По мнению авторов идеи, этим ведомствам следует разрешить более тщательно проверять желающих носить оружие — для исключения случаев, когда оно может попасть в руки террористов или других нарушителей закона. Если по результатам проверки в ведомствах решат, что лицу нельзя приобретать оружие, то будет вынесено заключение о невозможности его владения в связи с повышением угрозы общественной безопасности.