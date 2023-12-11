Общество 11 декабря 2023, 20:30 МВД выступило против наказания водителей за нарушение временных ограничений скорости МВД России выступило против штрафов за превышение средней скорости

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Министерство внутренних дел России выступило против штрафов за превышение средней скорости. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Практика фиксации превышения средней скорости движения существует в России с 2013 года. Время проезда автомобиля фиксирует сначала первая камера, затем — вторая. В результате можно вычислить среднюю скорость машины. Если она превышена, то водителю выписывают штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей.

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«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — написала Волк.

Ранее стало известно, что россиянам запретят превышать среднюю скорость движения авто между несколькими камерами. Поправки к ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру» доработал Минтранс РФ. Проект поддержали Минэкономики России и руководство регионов.