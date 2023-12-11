11 декабря 2023, 20:30
МВД выступило против наказания водителей за нарушение временных ограничений скорости
МВД России выступило против штрафов за превышение средней скорости
Министерство внутренних дел России выступило против штрафов за превышение средней скорости. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
Практика фиксации превышения средней скорости движения существует в России с 2013 года. Время проезда автомобиля фиксирует сначала первая камера, затем — вторая. В результате можно вычислить среднюю скорость машины. Если она превышена, то водителю выписывают штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей.
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«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — написала Волк.
Ранее стало известно, что россиянам запретят превышать среднюю скорость движения авто между несколькими камерами. Поправки к ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру» доработал Минтранс РФ. Проект поддержали Минэкономики России и руководство регионов.
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